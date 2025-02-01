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1 февраля, 20:59

Бывший участник СВО Бексултанов занял пост главы села в Дагестане

Ислам Бексултанов, бывший участник специальной военной операции и обладатель крапового берета, избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана. Его кандидатуру на заседании сельского совета депутаты поддержали единогласно.

«Ислам Бексултанов — профессиональный военный — прошёл СВО. Служил в спецподразделении войск национальной гвардии России. Обладатель крапового берета», — сообщила пресс-служба райадминистрации.

Там добавили, что приоритет участникам СВО отдаётся по инициативе главы района Айнутдина Зиявутдинова. По его мнению, управленческие навыки бывших военных должны проявиться и в гражданских условиях.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову содействовать героям специальной военной операции. Лидер страны отметил важность поддержки участников СВО для их успешной адаптации к гражданской жизни.

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Telegram / КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Антон Голыбин
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