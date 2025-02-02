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Регион
1 февраля, 22:41

Зампред Хак: ООН скорбит по убитым гитлеровцами советским гражданам

Фархан Хак. Обложка © UN Photo / Manuel Elías

Фархан Хак. Обложка © UN Photo / Manuel Elías

Организация Объединённых Наций скорбит по всем жертвам нацистского режима, в том числе и по гражданам СССР. Об этом заявил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.

Так Хак отреагировал на критику со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее дипломат возмутилась, что генсек ООН Антониу Гутерриш не упомянул многомиллионные потери Советского Союза в годы Второй мировой в заявлениях по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

«Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», — заявил Хак РИА «Новости».

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте и подчеркнула, что эта трагедия является важным уроком для всего человечества. По ее словам, Россия продолжит бороться за сохранение общечеловеческих ценностей и выступать против нацизма, ксенофобии и экстремизма.

Антон Голыбин
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