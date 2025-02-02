Зампред Хак: ООН скорбит по убитым гитлеровцами советским гражданам

Организация Объединённых Наций скорбит по всем жертвам нацистского режима, в том числе и по гражданам СССР. Об этом заявил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.

Так Хак отреагировал на критику со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее дипломат возмутилась, что генсек ООН Антониу Гутерриш не упомянул многомиллионные потери Советского Союза в годы Второй мировой в заявлениях по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

«Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», — заявил Хак РИА «Новости».