Ветеран КВН и отец Славы из «Квартета И» Валерий Хаит скончался в Одессе

Писатель и телеведущий Валерий Хаит скончался в Одессе. Ветеран одесской команды КВН и основатель фестиваля «Юморина» ушёл из жизни 1 февраля. В марте отцу Славы из «Квартета И» могло исполниться 86 лет. Трагичной новостью в соцсетях поделился «Всемирный клуб одесситов».

Причина смерти Хаита не называется. О месте и дате прощания с советским и украинским артистом сообщат позже.

Хаит родился в 1939 году в Винницкой области. Во время обучения в инженерно-строительном институте он стал играть в КВН, где и получил первую известность. Затем он основал в Одессе «Юморину», а после — стал художественным руководителем телепрограммы «Джентльмен-шоу».