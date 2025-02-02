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1 февраля, 22:24

Ветеран КВН и отец Славы из «Квартета И» Валерий Хаит скончался в Одессе

Ростислав Хаит с отцом. Обложка © VK / ТЕАТР КВАРТЕТ И

Ростислав Хаит с отцом. Обложка © VK / ТЕАТР КВАРТЕТ И

Писатель и телеведущий Валерий Хаит скончался в Одессе. Ветеран одесской команды КВН и основатель фестиваля «Юморина» ушёл из жизни 1 февраля. В марте отцу Славы из «Квартета И» могло исполниться 86 лет. Трагичной новостью в соцсетях поделился «Всемирный клуб одесситов».

Причина смерти Хаита не называется. О месте и дате прощания с советским и украинским артистом сообщат позже.

Хаит родился в 1939 году в Винницкой области. Во время обучения в инженерно-строительном институте он стал играть в КВН, где и получил первую известность. Затем он основал в Одессе «Юморину», а после — стал художественным руководителем телепрограммы «Джентльмен-шоу».

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Напомним, что старший сын Хаита Евгений ушёл из жизни годом ранее — 21 января 2024 года. Он скончался из-за остановки сердца.

Илья Пушкарев
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