Вандалы испортили мемориальные доски Врубеля, Ляпунова и Сеченова в Одессе

В Одессе вандалы испортили мемориальные доски в честь известных русских деятелей культуры и науки. Осквернены таблички и горельефы художника Михаила Врубеля, математика Александра Ляпунова и физиолога Ивана Сеченова, сообщили местные паблики.

Мемориальные доски установлены на зданиях, где в разное время жили и работали Врубель, Ляпунов и Сеченов. Вандалы испачкали их краской и написали «долой» на двух из трёх табличек. Таким образом местные националисты пытаются добиться демонтажа досок, уверены в Одессе.