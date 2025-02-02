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1 февраля, 23:53

Вандалы испортили мемориальные доски Врубеля, Ляпунова и Сеченова в Одессе

В Одессе вандалы испортили мемориальные доски в честь известных русских деятелей культуры и науки. Осквернены таблички и горельефы художника Михаила Врубеля, математика Александра Ляпунова и физиолога Ивана Сеченова, сообщили местные паблики.

Мемориальные доски установлены на зданиях, где в разное время жили и работали Врубель, Ляпунов и Сеченов. Вандалы испачкали их краской и написали «долой» на двух из трёх табличек. Таким образом местные националисты пытаются добиться демонтажа досок, уверены в Одессе.

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Ранее в Одессе неизвестные девушки также осквернили памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, закрепив на нём плакат с надписью «Груз 200». Монумент находится под охраной ЮНЕСКО, но это не мешает последователям киевского режима издеваться над памятью о драматурге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Тимур Хингеев
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