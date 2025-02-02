Президенту Кипра Христодулидису поступило сообщение с угрозами
Президент Кипра Никос Христодулидис в беседе с журналистами подтвердил, что на его телефон поступило сообщение с угрозами от неизвестного человека. Ранее местные СМИ сообщали, якобы СМС отправил один из заключённых, и в тюрьме прошёл масштабный рейд с участием полиции.
«Я подтверждаю факт происшедшего и полностью доверяю властям Республики Кипр», — заявил Христодулидис, отказавшись давать подробности.
Христодулидис стал президентом Кипра в феврале 2023 года. Недавно он объявил о планах присоединить страну к Шенгенской зоне в 2025 году.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikoschristodoulides