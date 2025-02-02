Президенту Кипра Христодулидису поступило сообщение с угрозами

Президент Кипра Никос Христодулидис в беседе с журналистами подтвердил, что на его телефон поступило сообщение с угрозами от неизвестного человека. Ранее местные СМИ сообщали, якобы СМС отправил один из заключённых, и в тюрьме прошёл масштабный рейд с участием полиции.