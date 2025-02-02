Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 02:30

Посол Барбин: Запад не сознается в ложных обвинениях РФ в инцидентах с кабелями

Западные державы не признают ошибочными свои обвинения в адрес России, после того как удастся доказать непричастность РФ к инцидентам с разрывом кабелей в Балтийском море. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

По мнению дипломата, ситуация с кабелями была использована Западом для поддержания на плаву мифа о российской угрозе. Запугивание собственных граждан позволяет властям легче обосновывать необходимость в увеличении военных расходов и оправдывать помощь Украине.

«Такая логика поведения не предполагает признания ошибок», — заявил посол ТАСС.

Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с россиянами после расследования
Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с россиянами после расследования

Ранее спецслужбы США и Европы не смогли найти доказательств причастности Москвы к обрывам подводных кабелей в Балтике. Согласно отчётам высокопоставленных чиновников из трёх стран, причиной повреждений являются аварии, а вовсе не диверсии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK

Тимур Хингеев
  • Новости
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar