Посол Барбин: Запад не сознается в ложных обвинениях РФ в инцидентах с кабелями
Западные державы не признают ошибочными свои обвинения в адрес России, после того как удастся доказать непричастность РФ к инцидентам с разрывом кабелей в Балтийском море. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
По мнению дипломата, ситуация с кабелями была использована Западом для поддержания на плаву мифа о российской угрозе. Запугивание собственных граждан позволяет властям легче обосновывать необходимость в увеличении военных расходов и оправдывать помощь Украине.
«Такая логика поведения не предполагает признания ошибок», — заявил посол ТАСС.
Ранее спецслужбы США и Европы не смогли найти доказательств причастности Москвы к обрывам подводных кабелей в Балтике. Согласно отчётам высокопоставленных чиновников из трёх стран, причиной повреждений являются аварии, а вовсе не диверсии.
Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK