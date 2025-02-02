Западные державы не признают ошибочными свои обвинения в адрес России, после того как удастся доказать непричастность РФ к инцидентам с разрывом кабелей в Балтийском море. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

По мнению дипломата, ситуация с кабелями была использована Западом для поддержания на плаву мифа о российской угрозе. Запугивание собственных граждан позволяет властям легче обосновывать необходимость в увеличении военных расходов и оправдывать помощь Украине.

«Такая логика поведения не предполагает признания ошибок», — заявил посол ТАСС.