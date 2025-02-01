Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с россиянами после расследования

Норвегия освободила судно Silver Dania с российским экипажем. Оно было задержано 31 января по подозрению в повреждении оптоволоконного кабеля и покинуло порт Тромсё тем же вечером. Это решение было принято после того, как власти завершили расследование по запросу Латвии.

«Полицейский округ Тромсё в настоящее время провёл ряд следственных действий и добился того, что мы считаем необходимым, учитывая запрос Латвии. Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для дальнейшего пребывания судна в Тромсё. Не было сделано никаких выводов, связывающих судно с этим преступлением», — объяснил прокурор Ронни Йоргенсен.