Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 22:01

Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с россиянами после расследования

Silver Dania. Обложка © ТАСС / AP / Rune Stoltz Bertinussen

Silver Dania. Обложка © ТАСС / AP / Rune Stoltz Bertinussen

Норвегия освободила судно Silver Dania с российским экипажем. Оно было задержано 31 января по подозрению в повреждении оптоволоконного кабеля и покинуло порт Тромсё тем же вечером. Это решение было принято после того, как власти завершили расследование по запросу Латвии.

«Полицейский округ Тромсё в настоящее время провёл ряд следственных действий и добился того, что мы считаем необходимым, учитывая запрос Латвии. Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для дальнейшего пребывания судна в Тромсё. Не было сделано никаких выводов, связывающих судно с этим преступлением», — объяснил прокурор Ронни Йоргенсен.

Водолазы латвийских ВМС погрузились к месту новой «‎диверсии» на дне Балтики
Водолазы латвийских ВМС погрузились к месту новой «‎диверсии» на дне Балтики

Напомним, что судно было задержано по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтике. Арест запросили власти Латвии. В пресс-службе посольства РФ в Осло заявили, что граждане России задержаны не были. Ранее владелец судна тоже опроверг причастность к инциденту.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • норвегия
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar