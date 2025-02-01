Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с россиянами после расследования
Silver Dania. Обложка © ТАСС / AP / Rune Stoltz Bertinussen
Норвегия освободила судно Silver Dania с российским экипажем. Оно было задержано 31 января по подозрению в повреждении оптоволоконного кабеля и покинуло порт Тромсё тем же вечером. Это решение было принято после того, как власти завершили расследование по запросу Латвии.
«Полицейский округ Тромсё в настоящее время провёл ряд следственных действий и добился того, что мы считаем необходимым, учитывая запрос Латвии. Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для дальнейшего пребывания судна в Тромсё. Не было сделано никаких выводов, связывающих судно с этим преступлением», — объяснил прокурор Ронни Йоргенсен.
Напомним, что судно было задержано по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтике. Арест запросили власти Латвии. В пресс-службе посольства РФ в Осло заявили, что граждане России задержаны не были. Ранее владелец судна тоже опроверг причастность к инциденту.