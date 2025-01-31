Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали
Посольство РФ в Осло: Россиян с задержанного судна Silver Dania не арестовали
Полиция не арестовала граждан России, которые являлись членами экипажа задержанного в Норвегии судна Silver Dania. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического представительства в Осло.
«На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что росграждане не арестованы», — указано в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов проинформировали экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе. Пока ещё обращений не поступало. Посольство контролирует ситуацию.
Напомним, что на днях между Латвией и Швецией был повреждён оптоволоконный кабель. Он принадлежит государственному акционерному обществу «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» и находится на глубине 50 метров. В СМИ предполагают, что это случилось из-за «внешнего воздействия». Сегодня в Норвегии задержали судно Silver Dania с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля. Владелец корабля заявил о непричастности к произошедшему.
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