Россиян с задержанного в Норвегии судна не арестовали

Полиция не арестовала граждан России, которые являлись членами экипажа задержанного в Норвегии судна Silver Dania. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического представительства в Осло.

«На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что росграждане не арестованы», — указано в сообщении.