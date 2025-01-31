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31 января, 11:34

«Мы ничего плохого не сделали»: Владелец задержанного в Норвегии судна заявил о невиновности

Владелец задержанного в Норвегии судна заявил о непричастности к порче кабеля

Владелец судна Silver Dania, которое сегодня задержали в Норвегии, отрицает причастность к повреждению кабеля. По словам Турмуда Фоссмарка, экипаж не сделал ничего плохого. Об этом сообщает AFP.

«Мы ничего плохо не сделали... Норвежские власти доставили нас в порт, чтобы исключить нашу причастность», — поделился руководитель компании Silver Sea.

Фоссмарк также уточнил, что судно шло у шведского острова Готланд, но команда не бросила там якорь. Свою причастность к происшествию он отрицает.

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Ранее в Норвегии задержали судно с россиянами по подозрению в повреждении кабеля на дне Балтики. В настоящее время полицейские допрашивают экипаж корабля, который якобы мог повредить подводный кабель между Швецией и Латвией. Напомним, что на днях на глубине 50 метров был повреждён оптоволоконный кабель. Он принадлежит государственному акционерному обществу «Латвийский государственный радиотелевизионный центр».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OlegRi

Алена Пенчугина
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