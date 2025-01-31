«Мы ничего плохого не сделали»: Владелец задержанного в Норвегии судна заявил о невиновности

Владелец судна Silver Dania, которое сегодня задержали в Норвегии, отрицает причастность к повреждению кабеля. По словам Турмуда Фоссмарка, экипаж не сделал ничего плохого. Об этом сообщает AFP.

«Мы ничего плохо не сделали... Норвежские власти доставили нас в порт, чтобы исключить нашу причастность», — поделился руководитель компании Silver Sea.

Фоссмарк также уточнил, что судно шло у шведского острова Готланд, но команда не бросила там якорь. Свою причастность к происшествию он отрицает.