Административное здание загорелось в Екатеринбурге, огонь охватил 360 квадратов
Кровля административного здания загорелась в Екатеринбурге в ночь на 2 февраля. Пожар начался на улице Учителей, огонь охватил площадь 360 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, в настоящий момент пожарным расчётам удалось ликвидировать открытое горение. Для эффективной борьбы с огнём они задействовали автолестницу. На месте происшествия работают 35 спасателей и 14 единиц техники.
«Информации о пострадавших не поступало», — отчитались в министерстве.
Мощный пожар ранее охватил отель «Даховская слобода» в Адыгее. Возгорание началось с сауны, затем огонь перекинулся на соседние корпуса. На ликвидацию открытого горения у спасателей ушло чуть больше часа.
Telegram / МЧС Свердловской области