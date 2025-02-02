Административное здание загорелось в Екатеринбурге, огонь охватил 360 квадратов

Кровля административного здания загорелась в Екатеринбурге в ночь на 2 февраля. Пожар начался на улице Учителей, огонь охватил площадь 360 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, в настоящий момент пожарным расчётам удалось ликвидировать открытое горение. Для эффективной борьбы с огнём они задействовали автолестницу. На месте происшествия работают 35 спасателей и 14 единиц техники.

«Информации о пострадавших не поступало», — отчитались в министерстве.