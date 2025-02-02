Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 02:01

Административное здание загорелось в Екатеринбурге, огонь охватил 360 квадратов

Кровля административного здания загорелась в Екатеринбурге в ночь на 2 февраля. Пожар начался на улице Учителей, огонь охватил площадь 360 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, в настоящий момент пожарным расчётам удалось ликвидировать открытое горение. Для эффективной борьбы с огнём они задействовали автолестницу. На месте происшествия работают 35 спасателей и 14 единиц техники.

«Информации о пострадавших не поступало», — отчитались в министерстве.

В Подмосковье пожилой охранник с огнетушителем спас школу от пожара
В Подмосковье пожилой охранник с огнетушителем спас школу от пожара

Мощный пожар ранее охватил отель «Даховская слобода» в Адыгее. Возгорание началось с сауны, затем огонь перекинулся на соседние корпуса. На ликвидацию открытого горения у спасателей ушло чуть больше часа.

Обложка ©

Telegram / МЧС Свердловской области

Антон Голыбин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar