Украинский комбат заявил Der Spiegel о «паршивой» для ВСУ ситуации в Донбассе

Российская армия продолжает победоносный марш в Донбассе, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Линия фронта постепенно смещается, а сёла одно за другим переходят под контроль ВС РФ. Такими выводами с читателями поделилось немецкое издание Der Spiegel.

В статье отмечается, что занять оборону пришлось даже тем батальонам, которые раньше применялись командованием лишь для наступательных действий. Об этом газете рассказали непосредственные участники событий.