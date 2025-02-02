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2 февраля, 05:22

Украинский комбат заявил Der Spiegel о «паршивой» для ВСУ ситуации в Донбассе

Российская армия продолжает победоносный марш в Донбассе, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Линия фронта постепенно смещается, а сёла одно за другим переходят под контроль ВС РФ. Такими выводами с читателями поделилось немецкое издание Der Spiegel.

В статье отмечается, что занять оборону пришлось даже тем батальонам, которые раньше применялись командованием лишь для наступательных действий. Об этом газете рассказали непосредственные участники событий.

«Ситуация паршивая», — заявил Der Spiegel украинский комбат с позывным «Дикий».

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Ранее стало известно об уничтожении резервных сил ВСУ под Купянском. Личный состав и технику противнику поразила тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Тимур Хингеев
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