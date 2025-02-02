Стенограмма скандального интервью Харрис станет уликой по иску Трампа на $10 млрд

Телеканал CBS сообщил , что согласен поделиться с Федеральной комиссией по связи США (FCC) полной стенограммой интервью бывшего вице-президента Америки и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии Камалы Харрис.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подал в суд иск на $10 млрд против телеканала CBS, который исказил интервью с Харрис, показав два разных ответа от неё на тему войны в Газе. Политик утверждал, что таким образом его поставили в неловкое положение, а зрителей ввели в заблуждение.