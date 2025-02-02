СК завёл дело после материала Life.ru о массовом отравлении детей-танцоров в Москве

На юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в гостинице на улице 2-й квартал Капотни. Сейчас шесть детей остаются в столичной больнице, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК РФ.

На данный момент следователи изымают продукты питания и документацию, а также проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.