СК завёл дело после материала Life.ru о массовом отравлении детей-танцоров в Москве
СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в московской гостинице
На юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в гостинице на улице 2-й квартал Капотни. Сейчас шесть детей остаются в столичной больнице, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК РФ.
На данный момент следователи изымают продукты питания и документацию, а также проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как уже рассказывал Life.ru, массовое отравление детей произошло в отеле «Поречье» вечером 1 февраля. Изначально сообщалось минимум о девяти пострадавших. Все ребята прибыли в Москву незадолго до ЧП для участия в танцевальном конкурсе. Всего в отель заселились 111 человек, а выступление коллективов должно было состояться 2 февраля.
Life.ru