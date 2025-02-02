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2 февраля, 07:17

СК завёл дело после материала Life.ru о массовом отравлении детей-танцоров в Москве

СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в московской гостинице

На юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в гостинице на улице 2-й квартал Капотни. Сейчас шесть детей остаются в столичной больнице, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК РФ.

На данный момент следователи изымают продукты питания и документацию, а также проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Назван безопасный способ разморозки продуктов, который поможет избежать отравления
Назван безопасный способ разморозки продуктов, который поможет избежать отравления

Как уже рассказывал Life.ru, массовое отравление детей произошло в отеле «Поречье» вечером 1 февраля. Изначально сообщалось минимум о девяти пострадавших. Все ребята прибыли в Москву незадолго до ЧП для участия в танцевальном конкурсе. Всего в отель заселились 111 человек, а выступление коллективов должно было состояться 2 февраля.

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Life.ru

Наталья Афонина
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