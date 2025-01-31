Назван безопасный способ разморозки продуктов, который поможет избежать отравления

Даже самые свежие продукты могут стать причиной отравления, если их разморозить неправильно. В частности, разморозка при комнатной температуре провоцирует размножение опасных микроорганизмов, предупредила специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

«У не полностью размороженного продукта центр чаще всего всё еще ледяной, а в оттаявшей части создаются идеальные условия для роста бактерий — образовавшаяся влага после разморозки и тепло. Например, в такой среде может активизироваться сальмонелла — бактерия, вызывающая пищевое отравление», — отметила технолог.

Вместо разморозки при комнатной температуре, специалист рекомендовала переложить продукты из морозилки в холодильник. Этот способ занимает больше времени, зато обеспечивает безопасность. А ещё быстрая разморозка зачастую нарушает технологию готовки.