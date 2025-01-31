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31 января, 14:58

Назван безопасный способ разморозки продуктов, который поможет избежать отравления

Технолог Гертле-Загорская призвала отказаться от быстрой разморозки продуктов

Даже самые свежие продукты могут стать причиной отравления, если их разморозить неправильно. В частности, разморозка при комнатной температуре провоцирует размножение опасных микроорганизмов, предупредила специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

«У не полностью размороженного продукта центр чаще всего всё еще ледяной, а в оттаявшей части создаются идеальные условия для роста бактерий — образовавшаяся влага после разморозки и тепло. Например, в такой среде может активизироваться сальмонелла — бактерия, вызывающая пищевое отравление», — отметила технолог.

Вместо разморозки при комнатной температуре, специалист рекомендовала переложить продукты из морозилки в холодильник. Этот способ занимает больше времени, зато обеспечивает безопасность. А ещё быстрая разморозка зачастую нарушает технологию готовки.

«Внутренние части продукта остаются замороженными, поэтому блюдо прогревается по-разному. Например, можно получить стейк, который пережарен снаружи и недожарен внутри» — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее россиянам объяснили, почему нельзя размораживать продукты при комнатной температуре. Кроме того, диетолог составила рацион, ускоряющий похудение. А ещё эксперт раскрыла главную опасность любимых солений от бабули.

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freepik

Борис Эльфанд
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