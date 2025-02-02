В Кургане безответно влюблённый мужчина сжёг машину и дачу женщины-адвоката

Полиция Кургана поймала мужчину, который сжёг автомобиль адвоката Марины Фрейдиной, а также её дачу. Поджигателем руководили безответные чувства, пишет URA.RU.

Сначала мужчина решил спалить дачу адвоката напротив Шевелёвки. Этого оказалось ему мало, и минувшей ночью он лишил Фрейдину ещё и средства передвижения. Стало известно, что поджигатель безответно влюблён в подругу потерпевшей — адвоката Мальцеву. Вероятно, он решил, что если уничтожит имущество её подруги, то сможет обратить на себя внимание и достигнет своей цели.

Однако теперь мужчине грозит лишение свободы. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества с тяжкими последствиями. Курганца задержали по горячим следам после поджога автомобиля. Как следует из открытых данных, он предприниматель, собирает строительные бригады для подрядных работ. Известно, что он женат.