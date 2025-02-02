Соглашение о прекращении огня станет катастрофой для Украины и приведёт к негативным последствиям. Временное перемирие вместо полного завершения конфликта может сделать ситуацию только хуже, заявил командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин телеканалу CNN.

Если огонь прекратится, то Россия сможет восстановить силы, сформировать новые военные подразделения и перегруппироваться для уже следующих действий. Саблин уверен, что сейчас единственной гарантией безопасности для Украины является появление «миротворцев» из НАТО.

Ещё один киевский военный в разговоре с CNN вовсе заявил, что вероятность прекращения огня маловероятна.

«Вероятность прекращения огня составляет всего 30%. Потому что ситуация на фронте не такая, чтобы мы могли рассчитывать на перемирие. Всё очень сложно», — сказал он.