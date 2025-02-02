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Регион
2 февраля, 09:27
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Командиры ВСУ испугались катастрофы в случае прекращения огня

CNN: Бойцы ВСУ заявили, что прекращение огня станет катастрофой для Украины

Соглашение о прекращении огня станет катастрофой для Украины и приведёт к негативным последствиям. Временное перемирие вместо полного завершения конфликта может сделать ситуацию только хуже, заявил командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин телеканалу CNN.

Если огонь прекратится, то Россия сможет восстановить силы, сформировать новые военные подразделения и перегруппироваться для уже следующих действий. Саблин уверен, что сейчас единственной гарантией безопасности для Украины является появление «миротворцев» из НАТО.

Ещё один киевский военный в разговоре с CNN вовсе заявил, что вероятность прекращения огня маловероятна.

«Вероятность прекращения огня составляет всего 30%. Потому что ситуация на фронте не такая, чтобы мы могли рассчитывать на перемирие. Всё очень сложно», — сказал он.

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Напомним, что ранее экс-секретарь Владимира Зеленского призвала Украину к немедленному прекращению огня. Юлия Мендель объяснила, что Киев истощён до предела, а страны НАТО начали отдаляться от ВСУ. Сегодняшние атаки просто продолжают всё сильнее разрушать Украину. Пресс-секретарь заявила, что принятое решение о прекращении огня станет не поражением, а необходимым шагом к обеспечению киевского будущего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Наталья Афонина
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