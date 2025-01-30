Бывший пресс-секретарь Зеленского: Украине нужно немедленное прекращение огня
Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала к срочному прекращению огня на Украине в своей колонке для The Time. Она написала, что боевые действия «истощили страну до предела», перспективы вступления в НАТО стали всё более отдалёнными, а Украина тем временем «теряет свою нацию» и получает разрушенные города.
«Я обращаюсь к нашим союзникам, лидерам и, прежде всего, к моим соотечественникам-украинцам: подумайте о значимости прекращения огня. Давайте воспринимать этот трудный выбор не как поражение, а как необходимый шаг к обеспечению будущего Украины. Мы должны сделать это ради нашей нации, ради тех, кто пал, и ради тех, кто унаследует Украину, которую мы стремимся защитить», — написала Мендель, призывая руководство страны и общество поддержать прекращение огня.
По её словам, условия, на которые Украине придётся пойти ради мира, наверняка не удовлетворят сформированные в обществе «требования справедливости», однако этот шаг, как указывает Мендель, необходим «для выживания».
Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с тем, что Зеленский юридически не имеет права подписывать какие-либо соглашения из-за истечения срока полномочий. Он назвал нынешнее украинское руководство незаконным и предупредил, что утраченная легитимность Зеленского ведёт к потенциальным юридическим конфликтам, которые могут подорвать значимость любых переговоров. При этом глава киевского режима подписал указ, запрещающий всем политикам, кроме него, вести переговоры с Россией.