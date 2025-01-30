Бывший пресс-секретарь Зеленского: Украине нужно немедленное прекращение огня

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала к срочному прекращению огня на Украине в своей колонке для The Time. Она написала, что боевые действия «истощили страну до предела», перспективы вступления в НАТО стали всё более отдалёнными, а Украина тем временем «теряет свою нацию» и получает разрушенные города.

«Я обращаюсь к нашим союзникам, лидерам и, прежде всего, к моим соотечественникам-украинцам: подумайте о значимости прекращения огня. Давайте воспринимать этот трудный выбор не как поражение, а как необходимый шаг к обеспечению будущего Украины. Мы должны сделать это ради нашей нации, ради тех, кто пал, и ради тех, кто унаследует Украину, которую мы стремимся защитить», — написала Мендель, призывая руководство страны и общество поддержать прекращение огня.