Чёрный дым и пламя до небес: Мощный пожар пожирает нефтезавод в Калифорнии

В американском штате Калифорнии произошёл пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадали минимум шесть человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей местных органов охраны здоровья. Инцидент случился в городе Мартинес, округ Контра-Коста.

Пожар на НПЗ в Мартинесе, Калифорния. Видео © X / rawsalerts

«Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали», — говорится в публикации.

Возгорание произошло на предприятии компании Martinez Refining Company. Четверых из шести пострадавших госпитализировали. Местные органы здравоохранения рекомендуют жителям города оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, отключить обогреватели, кондиционеры и вентиляторы, закрыть заслонки и отверстия для вентиляции, а также заклеить щели окон и дверей.