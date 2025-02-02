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2 февраля, 09:28

Чёрный дым и пламя до небес: Мощный пожар пожирает нефтезавод в Калифорнии

CBS: В Калифорнии произошёл пожар на НПЗ, пострадали минимум шесть человек

В американском штате Калифорнии произошёл пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадали минимум шесть человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей местных органов охраны здоровья. Инцидент случился в городе Мартинес, округ Контра-Коста.

Пожар на НПЗ в Мартинесе, Калифорния. Видео © X / rawsalerts

«Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали», — говорится в публикации.

Возгорание произошло на предприятии компании Martinez Refining Company. Четверых из шести пострадавших госпитализировали. Местные органы здравоохранения рекомендуют жителям города оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, отключить обогреватели, кондиционеры и вентиляторы, закрыть заслонки и отверстия для вентиляции, а также заклеить щели окон и дверей.

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Ранее в США необычным способом «отблагодарили» пожарных, которые тушили огонь в Калифорнии. Им попросту предложили уволиться по собственному желанию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krtek1

Юрий Лысенко
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