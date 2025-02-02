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2 февраля, 09:36

Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом 2 февраля сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации от 12:00 мск.

Информацию о приостановке движения подтвердили в севастопольской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Крымском мосту в сторону полуострова ввели сплошной паспортный контроль. Такие меры были обусловлены антитеррористическими мероприятиями российских спецслужб.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Юрий Лысенко
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