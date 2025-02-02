Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом 2 февраля сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации от 12:00 мск.
Информацию о приостановке движения подтвердили в севастопольской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее Life.ru сообщал, что на Крымском мосту в сторону полуострова ввели сплошной паспортный контроль. Такие меры были обусловлены антитеррористическими мероприятиями российских спецслужб.
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