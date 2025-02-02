Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС
Александр Дюков. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Александр Дюков вновь занял должность президента Российского футбольного союза (РФС), за него единогласно проголосовали участники внеочередного заседания объединения в Москве. Об этом говорится на сайте РФС.
«Александр Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС 77 организациями – членами РФС. Он возглавляет РФС с 2019 года. Выборы президента РФС прошли на внеочередной конференции РФС союза 2 февраля», — указано в тексте.
По итогам во время конференции РФС президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин вошли в состав исполнительного комитета союза.
Ранее сообщалось, что заседание комитета по этике, инициированное обращением президента Российской премьер-лиги Александра Алаева после интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, пройдёт 4 февраля 2025 года. Дзюба в ноябре 2024 года раскритиковал в беседе с журналистом своих бывших коллег, сделав ряд резких заявлений. Он особенно акцентировал внимание на своём уходе из «Локомотива».