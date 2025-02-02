Польский военный совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией

В Польше солдат свёл счёты с жизнью прямо на границе с Белоруссией, находясь на дежурном посту во время охраны госграницы. О трагедии сообщает оперативное командование родов вооружённых сил Польши, уточняя, что сейчас проводится расследование.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции «Безопасное Подлясье» произошло самоубийство одного из военнослужащих... Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры», — сказано в тексте.