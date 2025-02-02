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Регион
2 февраля, 10:34

Польский военный совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией

В Польше солдат свёл счёты с жизнью прямо на границе с Белоруссией, находясь на дежурном посту во время охраны госграницы. О трагедии сообщает оперативное командование родов вооружённых сил Польши, уточняя, что сейчас проводится расследование.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции «Безопасное Подлясье» произошло самоубийство одного из военнослужащих... Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры», — сказано в тексте.

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Напомним, в Польше проходит операция «Безопасное Подлясье», начавшаяся в августе 2024 года. В рамках неё на границе с Белоруссией находятся около 17 тысяч польских солдат. Проведение операции связано с позицией Варшавы, которая обвиняет Минск «нестабильности» в регионе.

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Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Татьяна Миссуми
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