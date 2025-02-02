Правительство допустило к валютным торгам в РФ 7 стран, расширив список до 40

Российское правительство расширило перечень стран, у которых будет допуск к торгам на валютном рынке России и торгам на отечественном рынке производных финансовых инструментов. Теперь в списке 40 государств, в частности его пополнили Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано», — указано в публикации на сайте кабмина.

Распоряжение является одним из компонентов реализации подписанных в 2023 году норм ФЗ «Об организованных торгах». Эти меры позволят повысить эффективность конвертации национальных валют дружественных и нейтральных государств, а также формирования прямых котировок валют по отношению к российскому рублю для обеспечения спроса экономики РФ на расчёты в национальной валюте, пояснили в кабмине.