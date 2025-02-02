Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час

Автомобили вновь могут передвигаться по Крымскому мосту после его временного закрытия. Об этом 2 февраля сообщили представители информационного центра, который следит за ситуацией на дорогах, ведущих к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:02 мск.