Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час
Автомобили вновь могут передвигаться по Крымскому мосту после его временного закрытия. Об этом 2 февраля сообщили представители информационного центра, который следит за ситуацией на дорогах, ведущих к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:02 мск.
Напомним, за час до этого стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Причины ограничений не назывались. Информацию о приостановке движения подтверждали в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
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