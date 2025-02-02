Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 10:39

Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час

Автомобили вновь могут передвигаться по Крымскому мосту после его временного закрытия. Об этом 2 февраля сообщили представители информационного центра, который следит за ситуацией на дорогах, ведущих к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:02 мск.

Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту в сторону полуострова
Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту в сторону полуострова

Напомним, за час до этого стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Причины ограничений не назывались. Информацию о приостановке движения подтверждали в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Александра Мышляева
  • Новости
  • Крым, Республика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar