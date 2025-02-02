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Регион
2 февраля, 10:54

В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области

МО РФ: В Курской области ВСУ потеряли более 200 военных за сутки

Потери украинских войск в личном составе в Курской области за минувшие сутки превысили 200 человек. Также Армия России уничтожила два танка противника, четыре БТР, девять боевых бронемашин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке ведомства.

За всё время вторжения в российский регион ВСУ потеряли свыше 56770 военных, 329 танков, 241 БМП, 189 БТР, 1672 боевые бронемашины, 1765 автомобилей, 398 орудий артиллерии, а также 45 пусковых установок РСЗО, включая 13 американских HIMARS и шесть MLRS. Также ВС РФ уничтожили 16 пусковых установок ЗРК, 8 единиц транспортно-заряжающей техники, 106 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных систем контрбатарейной борьбы, пять РЛС противовоздушной обороны, 33 единицы инженерный и прочей техники, включая 14 инженерных автомобилей разграждения, одну установку разминирования УР-77, девять бронемашин для эвакуации и ремонта техники, а также передвижной командный штаб противника.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах Армии России по украинским военным аэродромам, хранилищам с ГСМ и точкам дислокации военнослужащих ВСУ. Объекты и позиции противника были поражены в 153 районах зоны проведения спецоперации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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