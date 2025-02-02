День Максима Исповедника: Как привлечь семейное счастье и зачем говорить с берёзами 3 февраля

3 февраля православные верующие празднуют День Максима Исповедника, которого также называют Максимом Утешителем. Чтобы почтить память святого, люди собираются в храмах, читают его труды и проводят службы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Максим Исповедник родился в седьмом веке в Константинополе и стал одной из ключевых фигур в истории христианства. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, и спустя время после службы в церкви выбрал путь монашества. Максим противостоял монофелитизму — учению, утверждавшему, что у Христа была лишь божественная воля. За свои убеждения святой столкнулся с гонениями и был сослан, но несмотря на страдания, продолжал пропагандировать православное учение.

Считается, что в День Максима Исповедника нельзя ругаться с близкими и отказывать в помощи. Также запрещено смеяться над неудачами людей, а добро, согласно примете, обязательно вернётся.

Среди других примет: если в этот день ясная погода, то будут затяжные морозы, полная Луна в безоблачном небе сулит неурожайный год. Если муж и жена возьмутся за руки и стряхнут снег с дерева во дворе, их ждёт счастье и процветание. Если пришёл на встречу, а она не состоялась, значит Бог отвёл. Также на Руси рекомендовали поговорить с берёзой, чтобы получить ответ на неразрешимый вопрос. К дереву надо прислониться и выложить всё, что накопилось внутри.