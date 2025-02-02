Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 12:34

Пара непоседливых котов умудрилась разжечь пожар в квартире водой

В Черкесске домашние коты устроили пожар в многоквартирном доме

Один из виновников пожара. Обложка © VK / МЧС России

Один из виновников пожара. Обложка © VK / МЧС России

В Черкесске домашние коты устроили пожар, опрокинув кулер с водой, которая залила удлинитель и вызвала возгорание. Двоих жильцов и пятерых домашних питомцев пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

  • Ещё один усатый фигурант по делу о пожаре. Фото © VK / МЧС России
    Ещё один усатый фигурант по делу о пожаре. Фото © VK / МЧС России
  • Последствия пожара. Фото © VK / МЧС России
    Последствия пожара. Фото © VK / МЧС России
  • Последствия пожара. Фото © VK / МЧС России
    Последствия пожара. Фото © VK / МЧС России

Ещё один усатый фигурант по делу о пожаре. Фото © VK / МЧС России

1 / 3

«В Черкесске на втором этаже многоэтажки загорелась квартира. Сотрудники МЧС России эвакуировали из горящего помещения двух женщин и пять котов. Пожар на 36 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за шалости питомцев. Коты опрокинули кулер — вода залила удлинитель. Так случился пожар», — говорится в публикации.

Кировчанки получили предостережение после драки собственных котов
Кировчанки получили предостережение после драки собственных котов

Не все коты устраивают пожары, некоторые их тушат. Так, ранее Life.ru рассказывал, что коту-прапорщику Толику из Москвы сошьют личную служебную форму.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Животные
  • Происшествия
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar