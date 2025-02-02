Пара непоседливых котов умудрилась разжечь пожар в квартире водой

В Черкесске домашние коты устроили пожар, опрокинув кулер с водой, которая залила удлинитель и вызвала возгорание. Двоих жильцов и пятерых домашних питомцев пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.







«В Черкесске на втором этаже многоэтажки загорелась квартира. Сотрудники МЧС России эвакуировали из горящего помещения двух женщин и пять котов. Пожар на 36 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за шалости питомцев. Коты опрокинули кулер — вода залила удлинитель. Так случился пожар», — говорится в публикации.