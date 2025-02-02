Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 11:38

Саудовского шейха обокрали на 30 миллионов рублей при продаже особняка на Рублёвке

Mash: Шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей в МО при продаже дома

Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 миллионов рублей в Подмосковье. Обложка © Telegram / Mash

Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 миллионов рублей в Подмосковье. Обложка © Telegram / Mash

В Подмосковье на 30 миллионов ограбили шейха из Саудовской Аравии во время показа дома, который продавала его жена. Мошенники установили прослушивающее оборудование в коттедже. Об этом сообщает Mash.

Супруга шейха Надежда, которая успешно вышла второй раз замуж, переехала в Дубай к новому мужу. В итоге она решила продать их особняк на Рублёвке за 400 миллионов рублей. На заманчивый объект обратили внимание мошенники. Аферисты пришли в дом под видом покупателей с поддельными документами, а когда ушли — у арабского бизнесмена пропали дорогие часы и ювелирные изделия.

Странности продолжились и позже. Когда хозяев не было дома, кто-то срезал все замки и отключил коммуникации и свет. Пара решила проверить дом на наличие прослушки и специалисты обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком. Надежда решила, что за всем этим стоит её бывший муж.

В Екатеринбурге налётчик с пистолетом ограбил банк на 7 млн рублей
В Екатеринбурге налётчик с пистолетом ограбил банк на 7 млн рублей

Ранее Life.ru рассказал, что в Брянске школьник украл $10 тысяч у мамы и решил потратить их на одежду, гаджеты и SPA. 16-летний подросток прикарманил деньги на собственные развлечения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мальчишка потратил средства на брендовую одежду, снял несколько номеров в гостиницах, купил iPhone 16 Pro и другие гаджеты. По городу бизнесмен-школьник передвигался только на премиальном такси.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar