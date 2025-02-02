«Стало не по себе»: Госсекретарь США вогнал Киев в ужас фразой о непобедимой России
FQ: Киев напуган из-за слов госсекретаря США о нечестности заявлений об Украине
Марко Рубио. Обложка © rubio.senate.gov
Киев не на шутку встревожился из-за заявления американского госсекретаря Марко Рубио о вариантах завершения украинского конфликта. Об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano. В публикации утверждается, что Западу следует перестать строить воздушные замки о возможной победе ВСУ, этого явно не будет никогда.
«Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года. От этой фразы политикам в Киеве и Брюсселе стало не по себе. Её произнёс новый госсекретарь США Марко Рубио», — отмечается в статье.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли заявил, что американский президент Дональд Трамп планирует добиться достижения мира на Украине путём переговоров. Госсекретарь добавил, что Москве и Киеву придётся пойти на определённые уступки ради перемирия. Рубио считает, что впереди предстоит серьёзная работа. Он также признал, что в своём развитии Украина откатилась на сто лет назад.