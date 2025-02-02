Киев не на шутку встревожился из-за заявления американского госсекретаря Марко Рубио о вариантах завершения украинского конфликта. Об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano. В публикации утверждается, что Западу следует перестать строить воздушные замки о возможной победе ВСУ, этого явно не будет никогда.

«Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года. От этой фразы политикам в Киеве и Брюсселе стало не по себе. Её произнёс новый госсекретарь США Марко Рубио», — отмечается в статье.