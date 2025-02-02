В США порассуждали о цели Путина на встрече с Трампом без Украины

Президент России Владимир Путин хочет провести прямой саммит с коллегой из США Дональдом Трампом без Украины для закрепления за своей страной статуса сверхдержавы на мировой арене. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность протолкнуть выгодные для России условия, даже за счёт украинского суверенитета и безопасности», — утверждает автор материала.