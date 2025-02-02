В США порассуждали о цели Путина на встрече с Трампом без Украины
Hill: Путин встретится с Трампом для закрепления за Россией статуса сверхдержавы
Президент России Владимир Путин с коллегой из США Дональдом Трампом. Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM/ Life.ru
Президент России Владимир Путин хочет провести прямой саммит с коллегой из США Дональдом Трампом без Украины для закрепления за своей страной статуса сверхдержавы на мировой арене. Об этом пишет американская газета The Hill.
«Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность протолкнуть выгодные для России условия, даже за счёт украинского суверенитета и безопасности», — утверждает автор материала.
По его мнению, главная цель Путина на возможной встрече с Трампом заключается в восстановлении и укреплении «нарратива о России как о мировой сверхдержаве».
Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Российский лидер назвал свои отношения с американским коллегой доверительными и прагматичными. Глава государства заметил, что украинского кризиса не случилось бы при республиканце. А Трамп со своей стороны подтвердил, что их беседа с лидером РФ состоится уже совсем скоро. В Кремле пояснили, что политики сами определят время, место и перспективы встречи.