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2 февраля, 11:46

Во Львове прогремел взрыв в гостинице

Во Львове 44-летний мужчина бросил гранату в отель «Арена»

Во Львове 44-летний мужчина бросил гранату в гостиницу. От взрывной волны выбило окна и двери. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Примерно в полночь в полицию поступил сигнал о взрыве на улице Городоцкой в одной из гостиниц. По информации местных СМИ, это был отель «Арена». В результате происшествия один мужчина пострадал, его госпитализировали.

«Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в полиции.

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Накануне Life.ru сообщал, что в украинском городе Ровно, в помещении ТЦК, произошёл сильный взрыв. Полиция сообщила об одной жертве и шести пострадавших.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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