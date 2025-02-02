Во Львове прогремел взрыв в гостинице

Во Львове 44-летний мужчина бросил гранату в гостиницу. От взрывной волны выбило окна и двери. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Примерно в полночь в полицию поступил сигнал о взрыве на улице Городоцкой в одной из гостиниц. По информации местных СМИ, это был отель «Арена». В результате происшествия один мужчина пострадал, его госпитализировали.

«Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в полиции.