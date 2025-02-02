Мэр Чебаркуля Виноградова досрочно ушла в отставку
Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова. Обложка © VK / Светлана Виноградова
Мэр города Чебаркуль в Челябинской области Светлана Виноградова приняла решение об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте собрания депутатов городского округа.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Виноградовой будет рассмотрен на внеочередном собрании, которое состоится 5 февраля. В тот же день будут рассмотрены новые кандидаты на должность мэра. Уточняется, что чиновница решила сложить полномочия по собственному желанию.
Виноградова была градоначальницей Чебаркуля с 2020 года. Город расположен на Южном Урале, на восточном склоне Ильменского хребта, на берегу одноимённого озера. Население города составляет около 45 тысяч человек.
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