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2 февраля, 11:52

Мэр Чебаркуля Виноградова досрочно ушла в отставку

Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова. Обложка © VK / Светлана Виноградова

Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова. Обложка © VK / Светлана Виноградова

Мэр города Чебаркуль в Челябинской области Светлана Виноградова приняла решение об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте собрания депутатов городского округа.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Виноградовой будет рассмотрен на внеочередном собрании, которое состоится 5 февраля. В тот же день будут рассмотрены новые кандидаты на должность мэра. Уточняется, что чиновница решила сложить полномочия по собственному желанию.

Виноградова была градоначальницей Чебаркуля с 2020 года. Город расположен на Южном Урале, на восточном склоне Ильменского хребта, на берегу одноимённого озера. Население города составляет около 45 тысяч человек.

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Ольга Сливченко
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