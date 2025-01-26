Не получилось, не фартануло: Уральский бизнесмен попался на очень странной взятке

Уральский бизнесмен отправится под суд за попытку дать взятку сотруднику ГАИ. Это могла бы быть обычная история из провинции о мелкой коррупции, если бы не одно обстоятельство. Взятка оказалась весьма необычной — уралец предложил полицейскому дрова, сообщает URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ведомства.