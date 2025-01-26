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Регион
26 января, 14:36

Не получилось, не фартануло: Уральский бизнесмен попался на очень странной взятке

URA.ru: В Чебаркуле будут судить бизнесмена за попытку взятки ГАИшнику дровами

Уральский бизнесмен отправится под суд за попытку дать взятку сотруднику ГАИ. Это могла бы быть обычная история из провинции о мелкой коррупции, если бы не одно обстоятельство. Взятка оказалась весьма необычной — уралец предложил полицейскому дрова, сообщает URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данном издания, бизнесмен привёз два с половиной куба берёзовых дров к дому ГАИшника в июле 2023 года. Он планировал за счёт взятки укрыться от регистрации и избежать административного наказания, но договориться не получилось. Теперь придётся ещё и за уголовное преступление отвечать.

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Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемую в получении взятки замглавы мэрии Рузы отправили под домашний арест. Также стало известно, что врач пять лет удерживал россиянку в психушке за взятку от родственника.

Обложка ©

pixabay

Борис Эльфанд
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