Не получилось, не фартануло: Уральский бизнесмен попался на очень странной взятке
URA.ru: В Чебаркуле будут судить бизнесмена за попытку взятки ГАИшнику дровами
Уральский бизнесмен отправится под суд за попытку дать взятку сотруднику ГАИ. Это могла бы быть обычная история из провинции о мелкой коррупции, если бы не одно обстоятельство. Взятка оказалась весьма необычной — уралец предложил полицейскому дрова, сообщает URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данном издания, бизнесмен привёз два с половиной куба берёзовых дров к дому ГАИшника в июле 2023 года. Он планировал за счёт взятки укрыться от регистрации и избежать административного наказания, но договориться не получилось. Теперь придётся ещё и за уголовное преступление отвечать.
Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемую в получении взятки замглавы мэрии Рузы отправили под домашний арест. Также стало известно, что врач пять лет удерживал россиянку в психушке за взятку от родственника.