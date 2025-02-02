Врач назвала тройку идеальных блюд на ужин

Правильный ужин должен быть легкоусвояемым и сбалансированным, чтобы не перегружать желудок и не мешать похудению, если стоит такая цель. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

«Ужин должен обеспечить организм необходимыми макро- и микроэлементами, клетчаткой, а также достаточным количеством белка для восстановительных процессов ночью», — отметила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам врача, на ужин должно приходиться не больше 20-25% суточной нормы калорийности. В его основе должен быть белок и овощи с зеленью. Например, на ужин можно съесть греческий салат, который сочетает в себе белки и овощи. Также можно приготовить котлеты из тунца в духовке. Для них подойдут рыбные консервы, но в таком случае блюдо не надо солить. Отличным перекусом на ночь станет рагу из курицы с брокколи. Это лёгкое и питательное блюдо не перегрузит желудок перед сном.