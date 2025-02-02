Сурки Сергей и Наталья из Тулы поспорили, какой будет весна

В тульском областном экзотариуме пушистые эксперты-синоптики — а именно сурок Сергей вместе со своей подругой Натальей — сделали прогноз на весну. Об этом рассказали сотрудники зоопарка в группе «Вконтакте».

Прогноз от сурков из тульского зоопарка. Видео © VK / Тульский экзотариум

Традиционно 2 февраля в США и Канаде отмечают День Сурка. В этот день люди следят за сурком-синоптиком Филом, который вылезает из своей норки. Если знаток погоды видит собственную тень в солнечный день, то зима будет господствовать ещё полтора месяца (6 недель). А если день пасмурный и зверёк не видит своей тени, то весна наступит рано и принесёт много тепла.

Эту традицию переняли (и немного изменили) в тульском экзотариуме, где байбак Сергей и его «коллега» Наталья ежегодно выступают в роли экспертов. Сурки в свой международный праздник должны были выйти из вольера к миске с едой, определив тем самым, какой же будет предстоящая весна. Если животные активничают и бегут на трапезу, весна будет ранней, а если они остаются сонными и ленивыми, то раннего прихода тепла ждать не следует.

Сергей в этот раз активно побежал из домика к вкусняшкам, предсказав тем самым тёплую весну, но Наталья его не поддержала и решила не спешить с прогнозом, ведь погода в 2025 году крайне непредсказуемая.

«Наш сурок байбак, которого зовут Сергей, предсказал, что весна будет тёплой и придёт рано. Но его подруга Наталья в этот раз была более осторожна в прогнозах», — отметили в экзотариуме.

В этом году суркам приготовили самые разнообразные угощения: хлеб, грецкие орехи, яблоки, перец, капусту, морковь и огурцы.

День сурка отмечается ежегодно 2 февраля. В США этот праздник появился благодаря пенсильванским немцам, которые привезли свои обычаи в XVIII веке. В Северной Америке, где не водились ни ежи, ни барсуки, роль метеоролога перешла к сурку. На основе поверья зародилась традиция, которую развили члены Клуба Сурка из Панксатони. Официально День сурка празднуется с 1886 года.