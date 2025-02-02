Крылатые и зубастые провидцы: В День сурка составлен топ животных-предсказателей

2 февраля в США и Канале традиционно отмечают День сурка. Считается, что если сурок покидает нору в этот день, то зима скоро отступит, а если нет — холода задержатся надолго. В России также есть приметы, связанные с животными-«синоптиками», пишет «Вечерняя Москва».

Например, погоду в городе можно узнавать по воробьям. Если они становятся тихими, то скоро выпадет снег, а весёлое чириканье предвещает потепление. О приближении холодов или о ранней весне можно узнать, наблюдая за курами. Они поджимают лапы к похолоданию. Если петухи начинают петь раньше обычного, то скоро будет тепло.

К изменению погоды также чувствительны черепахи. С приходом весны они так же, как сурки, выходят из спячки и начинают много есть. Активность с наступлением тепла проявляют и дальние родственники сурка — шиншиллы. Эти зверьки могут «предсказывать» потепление за несколько недель до его наступления.