Крылатые и зубастые провидцы: В День сурка составлен топ животных-предсказателей
О скором наступлении весны в России могут «сказать» кошки и воробьи
2 февраля в США и Канале традиционно отмечают День сурка. Считается, что если сурок покидает нору в этот день, то зима скоро отступит, а если нет — холода задержатся надолго. В России также есть приметы, связанные с животными-«синоптиками», пишет «Вечерняя Москва».
Например, погоду в городе можно узнавать по воробьям. Если они становятся тихими, то скоро выпадет снег, а весёлое чириканье предвещает потепление. О приближении холодов или о ранней весне можно узнать, наблюдая за курами. Они поджимают лапы к похолоданию. Если петухи начинают петь раньше обычного, то скоро будет тепло.
К изменению погоды также чувствительны черепахи. С приходом весны они так же, как сурки, выходят из спячки и начинают много есть. Активность с наступлением тепла проявляют и дальние родственники сурка — шиншиллы. Эти зверьки могут «предсказывать» потепление за несколько недель до его наступления.
А ещё «барометры» есть почти у каждого в доме. И это кошки. С приближением тепла они начинают проситься на улицу, весной у них может усиливаться «мартовское пение».
Эта зима выдалась в России аномально тёплой. Синоптики даже не исключают прихода ранней весны в феврале. Из-за внезапного потепления в конце января в Московском зоопарке проснулись два гималайских мишки. Они побродили по берлоге, но в связи с новым похолоданием вновь заснули. В Подмосковье из-за нетипичной для зимы погоды, больше похожей на осень, под деревьями начали расти грибы.