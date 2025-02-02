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2 февраля, 11:58

Названа необычная причина ночной потливости у детей

Ортодонт Крылов: Неправильный прикус может привести к ночной потливости у детей

Одной из частых причин ночной потливости у детей, о которой даже не подозревают родители, является неправильный прикус. Об этом сообщил стоматолог, ортодонт Константин Крылов.

«Когда верхняя челюсть сужена, у ребёнка будет маленькая полость носа. Узкая носоглотка будет следствием задвинутой назад верхней челюсти, а если нижняя челюсть задвинута назад, можно говорить о суженной ротоглотке», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Названы причины скрипа зубами во сне у детей
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Он пояснил, что эти проблемы вызывают нарушения дыхания ребёнка во сне, в том числе и храп. На это реагирует эндокринная система, в результате меняется терморегуляция, соответственно, появляется потливость. Поэтому если у ребёнка после сна мокрые волосы и постель, это повод обратиться не только к педиатру и лору, но и к ортодонту, резюмировал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, почему бывает опасно спать с плюшевыми игрушками. В частности, любимые друзья детей могут вызывать аллергические реакции. Кроме того, дети часто берут игрушки с собой на прогулку, в поликлинику и в гости. На плюшевой ткани накапливаются опасные бактерии, которые при попадании в организм могут вызывать кишечные инфекции.

Обложка ©

freepik/gpointstudio

Алёна Зиновьева
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