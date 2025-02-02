Названа необычная причина ночной потливости у детей

Одной из частых причин ночной потливости у детей, о которой даже не подозревают родители, является неправильный прикус. Об этом сообщил стоматолог, ортодонт Константин Крылов.

«Когда верхняя челюсть сужена, у ребёнка будет маленькая полость носа. Узкая носоглотка будет следствием задвинутой назад верхней челюсти, а если нижняя челюсть задвинута назад, можно говорить о суженной ротоглотке», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что эти проблемы вызывают нарушения дыхания ребёнка во сне, в том числе и храп. На это реагирует эндокринная система, в результате меняется терморегуляция, соответственно, появляется потливость. Поэтому если у ребёнка после сна мокрые волосы и постель, это повод обратиться не только к педиатру и лору, но и к ортодонту, резюмировал эксперт.