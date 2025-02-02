Стало известно, где простятся с актёром фильма «Возвращение Мухтара»

С заслуженным артистом Украины, актёром Киевского академического театра «Колесо» Станиславом Колокольниковым простятся в понедельник, 3 февраля, в Киевском крематории. Об этом сообщили в соцсети театра, где он работал.

«3 февраля в 12.00 состоится прощание с гениальным актёром, неповторимым Станиславом Колокольниковым в Киевском крематории. Родные и близкие Стаса приглашают всех на прощание», — говорится в сообщении.

Напомним, что Колокольников ушёл из жизни 30 января. В последние годы он тяжело болел. Артист окончил университет имени Карпенко-Карого и работал в разных театрах. В театральную труппу «Колеса» актёр попал в 1993 году, где сыграл более 30 ролей в разных пьесах. Он отлично знаком российским зрителям по своей роли в фильме «Возвращение Мухтара».