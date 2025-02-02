Актёр сериала «Условный мент» раскрыл правду о своей «страшной болезни»
Актёр Фролов из «Папиных дочек» опроверг слухи об экстренной госпитализации
Актёр Сергей Фролов. Фото © Кадр из сериала «Условный мент» (2019) / kino-teatr.ru
Актёр Сергей Фролов, известный российским зрителям по сериалам «Папины дочки» и «Условный мент», ответил на слухи об ухудшении здоровья. В интервью kp.ru он заявил, что никаких проблем со здоровьем, о которых пишут СМИ, у него нет, и попросил дать опровержение.
«У меня всё хорошо. Бегаю, прыгаю, снимаюсь в сериалах, играю спектакли… Напишите опровержение», — отметил Фролов.
Ранее появилась информация, что 50-летний артист пожаловался на острые боли в ноге, и ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Журналисты писали, что у него на правой стопе воспалилась послеоперационная рана. В 2020 году актёру действительно понадобилось хирургическое вмешательство из-за натоптыша. Он загноился, на ноге провели несколько операций. Однако сейчас всё хорошо.