Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 12:35

Актёр сериала «Условный мент» раскрыл правду о своей «‎страшной болезни»

Актёр Фролов из «Папиных дочек» опроверг слухи об экстренной госпитализации

Актёр Сергей Фролов. Фото © Кадр из сериала «Условный мент» (2019) / kino-teatr.ru

Актёр Сергей Фролов. Фото © Кадр из сериала «Условный мент» (2019) / kino-teatr.ru

Актёр Сергей Фролов, известный российским зрителям по сериалам «Папины дочки» и «Условный мент», ответил на слухи об ухудшении здоровья. В интервью kp.ru он заявил, что никаких проблем со здоровьем, о которых пишут СМИ, у него нет, и попросил дать опровержение.

«У меня всё хорошо. Бегаю, прыгаю, снимаюсь в сериалах, играю спектакли… Напишите опровержение», — отметил Фролов.

Актёр Василий Ливанов экстренно переведён в реанимацию
Актёр Василий Ливанов экстренно переведён в реанимацию

Ранее появилась информация, что 50-летний артист пожаловался на острые боли в ноге, и ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Журналисты писали, что у него на правой стопе воспалилась послеоперационная рана. В 2020 году актёру действительно понадобилось хирургическое вмешательство из-за натоптыша. Он загноился, на ноге провели несколько операций. Однако сейчас всё хорошо.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar