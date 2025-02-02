Не игрушки: Россиян призвали не класть свиней к себе в постель

Содержание свиней в квартирах неразумно с точки зрения санитарии жилья, а также с позиции комфорта животного. Об этом в телеграм-канале заявила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, комментируя распространившийся в Сети ролик, где девушка показывает, как её домашняя свинья спит в постели.

«Идея содержать копытное животное в квартире выглядит абсурдной как с точки зрения санитарии, так и с позиции комфорта самого животного. Однако утверждать, что животное испытывает страдания, не представляется возможным. Если оно получает достаточное количество прогулок, имеет возможность рыться в земле, хорошо питается и отдыхает, а хозяину не мешает специфический запах, то объективно говорить о нарушении благополучия животного сложно», — пишет она.

Акулова добавила, что риски для здоровья домашней свиньи или минипига, живущих в небольшой квартире, сильно зависят от обстоятельств и личного отношения владельца. В пример она привела людей, которые держат на маленькой жилплощади больших собак — минусы очевидны, но закон это не нарушает.

Минипиги и домашние свиньи могут адаптироваться под условия жизни в небольших квартирах, несмотря на наличие существенных рисков. А вот содержание дома хищников, приматов или диких животных категорически запрещено, так как это опасно не только для их владельцев, но и для окружающих. Акулова также призвала не использовать животных как игрушки — это вредит питомцам и формирует неправильное отношение к ним в обществе. Кроме того, не адаптированное для домашней жизни животное может внезапно нанести вред человеку, даже если никаких видимых предпосылок к этому не было. Также многие могут люди впечатлиться роликами об идиллическом сосуществовании с питомцем, завести его, столкнуться с реальностью и бросить животное.

Глава столичного зоопарка указала, что на распространяющемся в Интернете видео свинья явно не в восторге от общения с хозяйкой, а скорее вынуждена терпеть её присутствие. Реальность может кардинально разойтись с ожиданиями, поэтому перед покупкой животного нужно тщательно всё обдумать и иметь в виду, что недобросовестные заводчики часто продают обычных свиней под видом минипигов.