«Серьёзное давление»: Тарасова предупредила об опасности, скрывающейся за допуском фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение выдать российским фигуристам лишь по одной квоте в каждом виде программы — мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Она считает, что подобные меры со стороны западных организаций разбивают российские команды.

«Одному человеку участвовать очень опасно, серьёзное давление. Так что они делают своё дело, разбили нашу команду», — сказала Тарасова в интервью изданию «ВсёПроСпорт».