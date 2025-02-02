«Серьёзное давление»: Тарасова предупредила об опасности, скрывающейся за допуском фигуристов
Тарасова: Квота для российских фигуристов на ОИ разбивает команду
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение выдать российским фигуристам лишь по одной квоте в каждом виде программы — мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Она считает, что подобные меры со стороны западных организаций разбивают российские команды.
«Одному человеку участвовать очень опасно, серьёзное давление. Так что они делают своё дело, разбили нашу команду», — сказала Тарасова в интервью изданию «ВсёПроСпорт».
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ранее разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в олимпийской квалификации под нейтральным флагом. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) могут выбрать по одному спортсмену для каждого типа программы. Заявки принимаются с 1 по 28 февраля 2025 года.
ТАСС / Наталья Шатохина