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2 февраля, 14:37

Российский боец Буддист в одиночку взорвал два блиндажа ВСУ у Часова Яра

Российский солдат с позывным Буддист в одиночку уничтожил два блиндажа с украинскими бойцами на подступах к Часову Яру в ДНР, при том что сам он был ранен осколком вражеского снаряда и временно остался без связи со своим подразделением. Кадры с отважным военнослужащим ВС РФ опубликованы в телеграм-канале отряда «Шустрый».

Боец ВС РФ уничтожил 2 блиндажа ВСУ у Часова Яра. Видео © Telegram / Шустрый СпН «Ахмат»

«Я начал подходить к блиндажу, у меня слетела радиостанция, видимо, у них стояли РЭБы. То есть я без связи был. Я увидел силуэты, движущиеся в блиндаже и начал незамедлительно их обрабатывать. Я закинул им [гранаты], сдетонировал боеприпас и блиндаж взорвался. Потом я сразу подошёл ко второму и сделал точно также», — вспоминает военный.

Как пояснил начальник отряда, подобные задания считаются очень опасными, ведь подобраться к вражескому блиндажу сложно: нужно не попасть в поле зрения беспилотников ВСУ, не подорваться на мине, которыми усеян весь путь. Российский боец шёл на задание с сослуживцем, они оба получили ранения, только товарищу повезло меньше — осколком ему пробило ногу, и он не смог дальше идти. Поэтому Буддисту пришлось штурмовать место дислокации противника одному.

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Ранее российский военнослужащий, 38-летний санитарный инструктор Алексей Лиханов, проявил героизм в зоне спецоперации (СВО). Боец ВС РФ в течение 12 дней ползком добирался к сослуживцам после того, как получил тяжёлое ранение. Его подвиг уже сравнили с отважными действиями героя ВОВ, знаменитого лётчика Алексея Маресьева.

Обложка ©

Telegram / Шустрый СпН «Ахмат»

Татьяна Миссуми
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