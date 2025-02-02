Cурок-предсказатель Фил из Пенсильвании испугался своей тени. А это значит, что весна не скоро

США не стоит пока что ждать весеннего потепления, оно наступит ещё не скоро. Такой прогноз предсказал сурок Фил из американского городка Панксатони в штате Пенсильвания. Ежегодное мероприятие транслировал телеканал CBS News.

Пятикилограммовое животное вытащили из своей норы на холме Гобблер-Ноб ранним утром. По народному преданию, если сурок увидит свою тень и спрячется обратно в нору, зима продлится ещё полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не сможет увидеть свою тень, это предвещает ранее наступление весны.

«Я спускаюсь обратно, здесь наверху тень. Готовьтесь ещё к шести неделям зимы в этом году», — зачитал прогноз от лица Фила представитель «Клуба сурка» в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей, которые специально приехали ради этой церемонии.

Желающие увидеть «народного предсказателя» начали собираться у холма с трёх часов ночи по местному времени, невзирая на холодную погоду. Сейчас в Панксатони облачно, а температура не поднимается выше минус шести градусов. Это был 139-й прогноз Фила, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз, в последний раз это случилось в прошлом году. Как утверждают участники «Клуба сурка», каждое лето Фил выпивает магический эликсир, который продлевает его жизнь ещё на семь лет. По подсчетам наблюдателей, предсказания Фила сбывались лишь в 39 процентах случаев.