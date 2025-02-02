«Ты меня доведёшь!» Психотерапевт перечислила признаки абьюзерши

В последнее время в обществе часто обсуждают мужчин-абьюзеров и как от них защититься. Однако многие упускают из внимания, что унижать, оскорблять и быть жестокой в отношениях может и женщина, заявила кандидат психологических наук, психотерапевт, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями Татьяна Галич.

Психотерапевт перечислила признаки женщины-абьюзера. Видео © Пятый канал

По словам эксперта, женский абьюз немного отличается от мужского, но не менее губительно действует на психику партнёра. Представительницы прекрасного пола могут использовать контроль и манипуляции, влезая в его соцсети и заставляя отчитываться о каждом шаге. Они часто принимают решения за возлюбленных, навязывая своё мнение. Также абьюзерши часто используют стыд, страх и вину как инструмент эмоциональных манипуляций.

«Ты меня сейчас доведёшь до того, что я заболею, у меня из-за тебя начинается психосоматика, посмотри, как моя жизнь из-за тебя стала плохой! Ой, сейчас мне стало опять хуже!». То есть вот эти все вещи они присутствуют», — объяснила психолог в разговоре с Пятым каналом.

Абьюзерша стремится изолировать жертву от всех: от родственников, друзей и коллег. Это попытка полностью отделить человека от мира, приковав всё его внимание к себе. Как средство манипуляции женщины могут использовать не только слёзы и крики, но и бурный секс, отметила Галич.