Полиамор, приятель экстремиста и создатель Hamster Kombat. Где и как живут владельцы фирмы, обработавшей 30 млн документов россиян Стартап Dbrain с помощью ИИ распознаёт, обрабатывает и, возможно, хранит данные десятков миллионов документов. При этом все основатели сервиса покинули Россию после начала СВО. Возникает вопрос, как они могли использовать эти данные. Что известно о бизнесменах? 4 февраля, 21:15 Создатели стартапа Dbrain Дмитрий Мацкевич, Алексей Хахунов и Эдуард Гуринович. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Solovev, © VK / Алексей Хахунов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / okgolove, eduard_gurinovich

Почему растёт количество спама, утечек и телефонных мошенничеств

С 11 декабря 2024 года в России действует новая статья 272.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за преступления в сфере обработки личной информации. Согласно этой статье, незаконное использование (распространение, сбор и хранение) компьютерной информации, содержащей неправомерно полученные персональные данные, наказывается тюремным сроком до 10 лет и штрафами до 3 миллионов рублей. Отягчающим обстоятельством считается передача таких сведений за границу.

Поправки в законодательство были приняты на фоне беспрецедентного роста количества спама, утечек и телефонных мошенничеств. Три феномена напрямую связаны между собой. Мошенники обзванивают потенциальных жертв на основе утёкших по той или иной причине баз данных. Похожим образом действуют и спамеры.

Больше всего утечек в прошлом году допустили микрофинансовые организации. Причин эксперты видят две: популярность микрозаймов в России и недостаточная защищённость выдающих их компаний. Однако Life.ru обнаружил ещё один потенциально опасный канал, через который могут происходить утечки информации. Как выяснилось, некоторые ведущие российские МФО могут, не спрашивая разрешения у клиентов, массово передавать сканы документов третьему лицу — стартапу Dbrain, чьи основатели покинули нашу страну после начала спецоперации и имеют бизнес в США.

Важно понимать, что если пользователь не дал официального разрешения на передачу своих данных (в электронном или письменном виде), то это и есть незаконное распространение персональной информации.

Как стартап получил персональные данные россиян

Стартап Dbrain предоставляет программное обеспечение по обработке различных документов с помощью искусственного интеллекта. Если верить сайту компании, у него среди клиентов крупные компании, банки, МФО, страховые фирмы.

Осенью прошлого года основатели Dbrain похвастались в СМИ и на сайте, что обучили свой умный сервис на миллионе реальных документов, которые им предоставили десять ведущих российских МФО.

Чтобы законным образом передать сканы клиентских документов третьему лицу, микрофинансисты должны это прописать в согласии на обработку данных. Life.ru изучил упомянутые МФО. Похоже, что лишь три из десяти соблюдали закон. Так, Ezaem, Money Man и Platiza признаются, что передают данные стартапу Dbrain (хотя и скрывают цель). В то же время «Денум», «Экофинанс», «Финмолл», «Лайм займ», «Юмани» и «Кредит нитро» вовсе не упоминают о сотрудничестве с Dbrain.

Судя по всему, за несколько недель до вступления в силу новой уголовной статьи основатели Dbrain попытались вычистить следы о том, что получили от МФО фотографии миллиона паспортов. Но Интернет помнит всё.









Dbrain управляется через московскую фирму ООО «Дибрайн». В последние годы её выручка стабильно колебалась на уровне 100–120 миллионов рублей. Официальные цифры вызывают вопросы, ведь стоимость годовой подписки на сервис — от 20 миллионов рублей, а в клиентах было как минимум десять МФО. На данный момент на сайте Dbrain указано, что сервис обработал уже свыше 30 миллионов различных документов.

Интересно, что у Dbrain есть дочерняя компания Handl, которая зарегистрирована в калифорнийской Кремниевой долине и занимается тем же, используя аналогичные ИИ-технологии.

Life.ru изучил трёх главных основателей российской Dbrain и американской Handl. Все они входили в рейтинг Forbes самых перспективных людей до 30 лет и уехали по ходу спецоперации из России в другие страны. Информация о том, что они получили данные десятков миллионов различных документов россиян, не может не вызывать тревогу.

Полиамор и гуру ретрита Дмитрий Мацкевич

Исполнительный директор и соучредитель Dbrain Дмитрий Мацкевич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matskevich

40-летний Дмитрий Мацкевич считается исполнительным директором и соучредителем Dbrain. Он разбогател ещё в середине десятых годов, когда продал за $20 миллионов стартап в сфере реферального маркетинга и получил личный грант от Павла Дурова на развитие чат-бота в Telegram. Мацкевич родом из Бреста. Учился на физика в столичном МФТИ, сделал карьеру в российском онлайн-магазине «Викимарт», после занялся бизнесом.

В 2022 году Мацкевич переехал на Бали и стал называть себя серийным предпринимателем из Кремниевой долины. Впрочем, новых IT-проектов за ним не числится. На индонезийском острове он переквалифицировался в мастера ментального кунг-фу и гуру поведенческой инженерии и теперь организует ретриты с «глубокой практикой» и «погружением в исследование внутренних частей». Цена участия без проживания — $500 за три дня. Ещё Мацкевич продаёт онлайн-ретриты. Стоимость — тысяча долларов, входят «4 общих звонка, 8 звонков с бадди и ежедневные самостоятельные телесные практики». Сам он исповедует полиаморные отношения.

Казахский релокант Алексей Хахунов

Сооснователь и технический директор Dbrain Алексей Хахунов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / okgolove

30-летний Алексей Хахунов — сооснователь и технический директор Dbrain. Он заявил о себе в 2016 году, когда придумал, как роботизировать молочные фермы. Родом из сергиево-посадского села Шеметово, учился в столичной Бауманке.

После начала СВО Хахунов интересовался в соцсетях грин-картой США, релокацией в Израиль и эмиграцией в Испанию. А по итогу распродал своё имущество в России, уехал жить сначала в Казахстан, а потом в Нидерланды. Об этом рассказала его супруга.

— Мы окончательно уехали из Москвы, оставили любимую Покровку. Раздали, выкинули, продали, пожертвовали почти все свои вещи. Я поплакала, потом ещё поплакала и поехала в Казахстан. В общем, мне было хорошо. А теперь эта жизнь сломалась… — написала она в запрещённых сетях.

Сам Хахунов активно комментировал политику в середине десятых годов. Шутил над страной и президентом, про строительство храмов, троллил патриотически настроенных подписчиков видоизменёнными флагами Украины и ЛГБТ*.

Согласно данным СПАРК, именно Алексей Хахунов является формальным бенефициаром российского юрлица «Дибрейн». Он там и гендиректор, и владелец. В столице у него также остаётся стартап по роботизации молочных ферм, который терпит убытки в среднем по 20 миллионов в год.

Создатель Hamster Kombat Эдуард Гуринович

Главный инвестор Dbrain Эдуард Гуринович. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eduard_gurinovich

Имя 33-летнего Эдуарда Гуриновича, главного инвестора Dbrain, слышали даже далёкие от IT люди. Он основал Carprice — сервис по продаже подержанных автомобилей и Carmoney — микрофинансовую организацию, выдающую займы под залог машин. Но ещё больше прославился как создатель нашумевшей кликер-игры Hamster Kombat. Гуринович — коренной петербуржец и выпускник экономического факультета СпбГУ. Первый свой бизнес — интернет-магазин атрибутики ФК «Зенит» — запустил ещё на первом курсе.

Вокруг Гуриновича всегда много скандалов. Carprice он основал совместно с сыном украинского русофоба-миллиардера Евгения Черняка**, который сейчас финансирует ВСУ и признан экстремистом в России. Сам сервис обвиняли чуть ли не в заказе 17 тысяч фейковых положительных отзывов, в работе по серым схемам, в сокрытии реальных условий продажи автомобиля и в обогащении на клиентах. Бурю негодования у многих вызвала и игра Hamster Kombat. Пользователям показалось, что их просто развели, заплатив за полгода «тапания хомяка» всего несколько тысяч рублей. Ещё Гуринович продаёт бизнес-курсы. На днях один из клиентов отсудил обратно заплаченные за них 2,5 миллиона рублей. Причина: никакого обучения не было.

Гуринович после начала СВО перебрался в Дубай. Он указывает, что сейчас занимается там бизнесом.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено. ** Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Пётр Егоров