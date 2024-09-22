Натапали на бан: Нашумевшее приложение Hamster Kombat кинуло игроков, обвинив их в «читерстве»
SHOT: Пользователи приложения Hamster Kombat обвинили создателей игры в разводе
Игра Hamster Kombat. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq
Пользователи нашумевшего приложения Hamster Kombat обвинили игру в разводе: за полгода нажиманий по хомяку они получат несколько тысяч рублей, хотя ожидали миллионы, а некоторых активных пользователей и вовсе оставили без ничего.
Накануне в приложении раздали монеты игрокам — они наконец-то узнали, сколько заработали за бесконечные тапания по хомяку. Как выяснил SHOT, большая часть игроков получила лишь несколько тысяч единиц местной валюты, при том что они активно приглашали в игру друзей и выполняли все необходимые условия. При этом 1 монета внутри игры стоит менее 1 рубля (примерно 80–90 копеек). Большая часть игроков сможет получить суммы в районе 1,5–3 тысяч рублей. Один из наших подписчиков рассказал, что в игре получил 2044 монеты. При переводе в рубли он сможет получить около 1839 рублей.
Некоторые пользователи на этапе раздачи момент и вовсе узнали, что не смогут ничего заработать. Оказалось, что их обвинили в "читерстве" — использовании разных нечестных приёмов для большего заработка. При этом игроки утверждают, что соблюдали все правила, а о нарушениях узнали уже в момент, когда им должны были сообщить сумму заработанного.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили запретить на территории России игру Hamster Kombat. Депутаты считают, что игра «явно мошенническая». В Центробанке пояснили, что подобные игры-кликеры отнимают много времени и приносят копейки, поэтому в них опасно погружаться.