Натапали на бан: Нашумевшее приложение Hamster Kombat кинуло игроков, обвинив их в «читерстве»

Пользователи нашумевшего приложения Hamster Kombat обвинили игру в разводе: за полгода нажиманий по хомяку они получат несколько тысяч рублей, хотя ожидали миллионы, а некоторых активных пользователей и вовсе оставили без ничего.

Накануне в приложении раздали монеты игрокам — они наконец-то узнали, сколько заработали за бесконечные тапания по хомяку. Как выяснил SHOT, большая часть игроков получила лишь несколько тысяч единиц местной валюты, при том что они активно приглашали в игру друзей и выполняли все необходимые условия. При этом 1 монета внутри игры стоит менее 1 рубля (примерно 80–90 копеек). Большая часть игроков сможет получить суммы в районе 1,5–3 тысяч рублей. Один из наших подписчиков рассказал, что в игре получил 2044 монеты. При переводе в рубли он сможет получить около 1839 рублей.