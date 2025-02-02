Москвичей напугали прогнозом о рекордном атмосферном давлении на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе. По прогнозу ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в столицу из Санкт-Петербурга движется циклон, который принесёт с собой небольшой снег.

«Максимум выпадет 1 мм осадков в Москве. Навряд ли этот снег прикроет полностью землю, которая довольно прогрета за эти рекордно тёплые дни», — отметила синоптик в беседе с RT.

В понедельник и вторник, по словам Поздняковой, будет облачно. Температура ночью опустится не ниже -3 градусов, днём ожидается от 0 до -2. Затем погоду в Москве будет определять антициклон из Ханты-Мансийского автономного округа. Атмосферное давление начнёт расти, и 4 февраля превысит климатическую норму на 10 единиц.

В среду и четверг сохранится небольшой снежок, ожидается полоса «супервысокого давления». Ночная температура составит -3…-8 градусов, столбики термометров днём опустятся до -1…-5.

«7 февраля атмосферное давление будет 775 мм ртутного столба, значит, мы ожидаем рекорд по высокому атмосферному давлению», — заключила Позднякова.