«Форелевая лихорадка»: Сотни рыбаков «охотятся» на уплывшую из рыбной фермы в Карелии рыбу на 30 млн

В Карелии рыбное хозяйство лишилось огромного числа форели. Рыба просто «сбежала», и теперь местные рабыки-любители пытаются поймать удачу «за хвост». Об этом сообщает Mash. Сама компания уже оценила ущерб в 30 миллионов рублей, вес уплывшей на свободу рыбы оценивается в 44 тонны.

В Карелии форель «сбежала» из рыбного хозяйства. Видео © Telegram / Mash

В Карелии форель «сбежала» из рыбного хозяйства. Фото © Telegram / Mash

В Карелии форель «сбежала» из рыбного хозяйства. Фото © Telegram / Mash

Из залива Рayталаxти рыба ушла пару дней назад. Информация об этом просочилась к местным жителям, и теперь сотни рыбаков из Карелии, Ленобласти и Санкт-Петербурга выходят на лёд, чтобы поймать богатый улов, ведь килограмм форели стоит около тысячи рублей.