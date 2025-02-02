«Форелевая лихорадка»: Сотни рыбаков «охотятся» на уплывшую из рыбной фермы в Карелии рыбу на 30 млн
В Карелии из рыбного хозяйства сбежало 44 тонны форели стоимостью 30 млн руб
В Карелии рыбное хозяйство лишилось огромного числа форели. Рыба просто «сбежала», и теперь местные рабыки-любители пытаются поймать удачу «за хвост». Об этом сообщает Mash. Сама компания уже оценила ущерб в 30 миллионов рублей, вес уплывшей на свободу рыбы оценивается в 44 тонны.
В Карелии форель «сбежала» из рыбного хозяйства. Видео © Telegram / Mash
Из залива Рayталаxти рыба ушла пару дней назад. Информация об этом просочилась к местным жителям, и теперь сотни рыбаков из Карелии, Ленобласти и Санкт-Петербурга выходят на лёд, чтобы поймать богатый улов, ведь килограмм форели стоит около тысячи рублей.
Ранее вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что самая дорогая форель в мире продаётся в России. По его словам, цена продукта в нашей стране доходит до 20 долларов (около 2000 рублей), что в два раза выше, чем за рубежом, и это объясняется проблемами с логистикой.