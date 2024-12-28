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Регион
28 декабря, 14:31

«Едет к нам через два океана»: Россиянам объяснили, почему форель такая дорогая

Эксперт Фомин: Самая дорогая форель в мире продаётся в России

Самая дорогая форель в мире продаётся в России, заявил вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, цена продукта в нашей стране доходит до 20 долларов (около 2000 рублей), что в два раза выше, чем за рубежом. Это объясняется проблемами с логистикой.

«Логистика сильно изменилась, а цены кратно выросли. Плюс мы потеряли все свои дисконты, которые были наработаны годами. Например, форель едет к нам в этом году в основном из Чили. Это через два океана. С конца 2023 года сократились поставки форели с Фарерских островов», — отметил собеседник URA.ru.

Он подчеркнул, что общий объём импорта рыбы в Россию из-за рубежа сократился за три года с одного миллиона до 400 тысяч тонн в год. Тем не менее, форель у россиян пользуется высоким спросом, что тянет за собой и цены. Так, в 2024 году её продажи увеличились на 26%, что выше других лососевых рыб.

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Ранее Фомин назвал самую дешёвую рыбу в России. Также эксперт рассказал, на сколько ещё подорожает рыба в 2025 году. Кроме того, диетолог перечислила полезные свойства сельди. А ещё россиян предупредили об угрозе заражения паразитами от рыбы.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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