«Едет к нам через два океана»: Россиянам объяснили, почему форель такая дорогая

Самая дорогая форель в мире продаётся в России, заявил вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, цена продукта в нашей стране доходит до 20 долларов (около 2000 рублей), что в два раза выше, чем за рубежом. Это объясняется проблемами с логистикой.

«Логистика сильно изменилась, а цены кратно выросли. Плюс мы потеряли все свои дисконты, которые были наработаны годами. Например, форель едет к нам в этом году в основном из Чили. Это через два океана. С конца 2023 года сократились поставки форели с Фарерских островов», — отметил собеседник URA.ru.