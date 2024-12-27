130 рублей за килограмм: Названа самая дешёвая рыба в России

Минтай — самая дешёвая рыба, которую можно встретить в российских магазинах. В среднем её цена составляет около 130 рублей за килограмм. Об этом рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, за год граждане съедают порядка 200-250 тысяч тонн минтая, а остальной улов экспортируется в Японию, Китай, Корею.

«Наиболее дешёвой на российских прилавках остаётся дикая речная и морская рыба, выловленная российскими рыбопромысловыми предприятиями. В первую очередь минтай — «наше национальное достояние», которого Россия за год вылавливает до 2 млн тонн», — отметил собеседник URA.ru.