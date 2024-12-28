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Регион
28 декабря, 13:35

Печёночные сосальщики: Россиян предупредили об угрозе заражения паразитами от рыбы

Иммунолог Болибок: В рыбе семейства карповых размножается паразит описторхоза

Подавая рыбные деликатесы на новогодний стол, помните, что в сыром продукте могут обитать паразиты, например, описторхоз, случаи заражения которым часто фиксируются в Сибири. Там рыбаки редко заботятся о термической обработке улова, из-за чего подхватывают так называемых печёночных сосальщиков, предупредил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«В основном описторхи размножаются в карповых семействах (плотва, лещ, голавль, пескарь, карась и карп). И все хищники, которые употребляют в пищу сырую рыбу, фактически являются переносчиками этого вида паразитов», — сказал он в интервью «Вечерней Москве».

По словам врача, после заражения паразиты активно размножаются в желчных протоках и внутри печени, однако от человека к человеку не передаются. А чтобы сократить риски, рыбу необходимо подвергнуть термической обработке, подчеркнул эксперт.

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Ранее врач-паразитолог рассказала, как не нарваться на гельминтов при покупке рыбы в магазине. Кроме того, россиян предостерегли от употребления рыбы из зоны разлива мазута на Кубани. А ещё эксперт объяснила, какую красную рыбу лучше купить для новогоднего стола.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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