Печёночные сосальщики: Россиян предупредили об угрозе заражения паразитами от рыбы

Подавая рыбные деликатесы на новогодний стол, помните, что в сыром продукте могут обитать паразиты, например, описторхоз, случаи заражения которым часто фиксируются в Сибири. Там рыбаки редко заботятся о термической обработке улова, из-за чего подхватывают так называемых печёночных сосальщиков, предупредил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«В основном описторхи размножаются в карповых семействах (плотва, лещ, голавль, пескарь, карась и карп). И все хищники, которые употребляют в пищу сырую рыбу, фактически являются переносчиками этого вида паразитов», — сказал он в интервью «Вечерней Москве».